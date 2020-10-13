"كمين محكم".. القبض على أحد معاوني الزرقاوي في بغداد

2020/10/13 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، القبض على أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، في عملية استخبارية شهدتها العاصمة بغداد.

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