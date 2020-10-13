الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان

2020/10/13 | 11:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.

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