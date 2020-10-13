بالصور.. فريق حكومي يصل الى ذي قار ويصدر قراراً فورياً

2020/10/13 | 11:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل إلى محافظة ذي قار صباح اليوم الثلاثاء فريق مشترك بتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء لمتابعة ثلاثة مشاريع خدمية ورفع وتيرة العمل بها.

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