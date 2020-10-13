2020/10/13 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الهم حالة من التفكير السلبي يستحوذ على الإنسان بصورة متواصلة ومستمرة يتخيل من خلالها التهديدات والتوقعات السوداوية المحتملة وهذه الظاهرة تتحول إلى أسئلة مع الذات (ماذا لو حصل الشر ؟) ومن خلال استمرار التفكير المتشائم الذي يجثم على فكر الإنسان بسبب القلق والخوف والاضطراب النفسي يؤدي إلى الكآبة.



إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل تؤدي إلى نتائج إما أن تكون إيجابية أو سلبية إذا كانت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهموم كابوس يجثم على صدور العراقيين - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهموم كابوس يجثم على صدور العراقيين - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).