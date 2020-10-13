قوة اسبانيا تتحدى طموح اوكرانيا في دوري الامم الاوروبية

2020/10/13 | 11:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يحل المنتخب الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأوكراني، اليوم الثلاثاء، فى المباراة التي يحتضننها ملعب “أولمبيسكي”، ضمن منافسات إياب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بنسختها الثانية 2020.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما المنتخب الأوكراني يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

“الماتادور” الإسباني يسير بخطى ثابتة في البطولة، حيث حقق الانتصار في الجولة الماضية على سويسرا 1-0، وفي هذا اللقاء يأمل بأن يحقق الفوز للانفراد بالصدارة، ومواصلة تحصين نفسه، والبقاء بالمركز الأول من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

وتعرض جيرارد مورينو، ودييغو يورنتي للإصابة أثناء تدريبات منتخب إسبانيا الأخيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة أوكرانيا، ليخرجا بذلك من قائمة المدرب لويس إنريكي التي أصبحت بذلك تضم 22 لاعباً.

في المقابل، تلقى المنتخب الأوكراني الخسارة في الجولة الماضية من ألمانيا 1-2، ولكن رغم الهزيمة قدم أوكرانيا مباراة جيدة، وبهذه المواجهة تسعى بأن تعود إلى سكة الانتصارات.

وعلى غرار ما فعلت ألمانيا السبت في كييف، يسعى المنتخب الإسباني إلى العودة بالنقاط الثلاث على حساب فريق المدرب أندري شفتشنكو الذي قدم ضد “المانشافت” أداء أفضل بكثير من هزيمته الودية الساحقة ضد فرنسا منتصف الأسبوع الماضي 1-7.

ويأمل المنتخب الإسباني أن يقدم مستوى أفضل من الذي ظهر به ضد سويسرا، حيث عانى لتحقيق فوزه الثاني ونقطته السابعة، بفضل هدف سجله ميكيل أويارسابال في الدقيقة 14.



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