2020/10/13 | 11:43 - المصدر: عين العراق

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دعوات للبرلمان العراقي لإستكمال التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

دعا المركز العراقي للإعلام وحرية التعبير البرلمان العراقي إلى إستكمال إجراءات تشريع قانون (حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي) لما له من أهمية في كبح الإجتهادات الشخصية وأعمال الإستهداف التي قد تطال الناشطين والإعلاميين دون غطاء قانوني .

وقالت عضو المركز (ناز الجاف) أن المشهد العراقي يتطلب تشريع قوانين وتفعيل إجراءات واضحة وعملية فيما يخص التظاهر وحرية التعبير وكيفيات التعامل مع من يمارس تلك الحقوق التي كفلها الدستور بعيداً عن الإجتهادات والإجراءات الفردية التي سبب الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية .

وأضافت (الجاف) أن البرلمان مطالب بتوحيد موقفه بشأن تشريع هذا القانون بما يضمن حرية التعبير وفق القانون والدستور وبما يكبح جماح كل من يستغل القانون لتمرير مشاريعه الخاصة .

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