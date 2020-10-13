تجاهل رواتب 5 أشهر يثير خلافا جديدا في الإقليم وبرلمانيون يطالبون باستجواب الحكومة

2020/10/13 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عدد من أعضاء برلمان إقليم كردستان باستجواب رئيس حكومة الإقليم على خلفية الإجراء الأخير الذي أقرته الحكومة، والذي يقضي بعدم دفع رواتب الموظفين لخمسة أشهر من العام الجاري.

ووقع ثلاثة وعشرون من أعضاء برلمان الإقليم بيانا تضمن المطالبة باستجواب رئيس حكومة الإقليم، أكدوا فيه ان حضور رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية جلسة البرلمان التي عقدت الأسبوع الماضي، كان بعيدا كل البعد عن مفهوم الاستجواب، لافتين الى ان قيام الحكومة بالامتناع عن دفع رواتب أشهر نيسان وايار وحزيران وتموز وآب، وتوجيه الدوائر بإعداد قوائم الرواتب لشهر أيلول فقط، ومن دون أي أسس او مسوغات قانونية، جريمة كبرى على حد وصفهم.

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