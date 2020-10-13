2020/10/13 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره الهولندي مارك روته، ملفات الأمن والنازحين والمنظمات الدولية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني، وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي.

كما جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق.

وكان مصدر حكومي، قد أكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم القيام بجولة أوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ونظيره الهولندي يبحثان هاتفيا ملفات الأمن والنازحين والمنظمات الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ونظيره الهولندي يبحثان هاتفيا ملفات الأمن والنازحين والمنظمات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).