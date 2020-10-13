مجلس النواب يستأنف جلسته المفتوحة

2020/10/13 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يواصل مجلس النواب جلسته المفتوحة اليوم الثلاثاء، فيما أكد اعضاء في المجلس عدم تحديد الفقرات التي سيتم بحثها خلال الجلسةحتى الآن.

وقال النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب ومنذ جلسته التي عقدها يوم السبت 10 من الشهر الجاري ابقى على الجلسة مفتوحة من أجل ملف الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مشيرا الى ان المجلس واصل جلسته يوم امس وسيستمر بها اليوم ايضا.

من جانبه قال عضو المجلس النائب طه امين في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن فقرات جدول اعمال الجلسة لليوم، موضحا ان ملف الدوائر الانتخابية لم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن بعد بين الكتل السياسية.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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