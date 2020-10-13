الماس فاضل: المباحثات مستمرة للاتفاق على الدوائر الانتخابية

2020/10/13 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية استمرارها في مناقشة ملف نظام الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقالت عضو اللجنة النائبة ألماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة القانونية مستمرة بمناقشة ملف الدوائر الانتخابية وجلسة مجلس النواب بقت مفتوحة منذ السبت الماضي لاكمال الحوارات بشأنها الدوائر الانتخابية.

وأضافت النائبة الماس فاضل ان اللجنة طلبت من الكتل السياسية تزويدها بآرائها بشأن الدوائر الانتخابية،

لافتة الى ان المباحثات لاتزال جارية ويوم الاثنين استضافت اللجنة، القسم الفني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبحث الاجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية، مشيرة الى ان المفوضية تعاني من مشكلات تتعلق بالتمويل والميزانية.

وشددت النائبة الماس فاضل على ان اللجنة مستمرة في عملها بهذا الشأن والتفاوض مستمر بين الجميع للتوصل الى اتفاق على ملف الدوائر الانتخابية.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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