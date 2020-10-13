مصرف الرشيد يعتمد الضمانة العقارية عند منح القروض للمشاريع الصغيرة

2020/10/13 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة

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