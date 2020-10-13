وفد نادي الديوانية العراقي يزور الأهلي المصري

2020/10/13 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محمد مرجان، المدير التنفيذي

للأهلي المصري عصر اليوم وفد نادي

الديوانية العراقي.

وضم الوفد العراقي حسين العنكوشي، رئيس

النادي، وعلي لفتة، المستشار الإعلامي،

واللواء إبراهيم الشريف، المنسق الع

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