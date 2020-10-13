البوسني عزيز بكير مدربًا لسلة العراق

2020/10/13 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد الاتحاد العراقي لكرة السلة، مع

المدرب البوسني عزيز بكير، لقيادة

منتخب أسود الرافدين، تحضيرًا لتصفيات

آسيا المؤهلة لكأس العالم.

عزيز بكير بدأ لعب كرة السلة منذ 1990 حتى

2000، وكان لاعبًا أساسيً

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