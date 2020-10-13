عالية نصيف : إيرادات الضرائب بلغت نصف مليون دولار خلال شهر واحد

2020/10/13 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف أن : إيرادات الهيئة العامة للضرائب بلغت خلال شهر واحد نصف مليون دولار .وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان : زيادة الايرادات والكف عن الاقتراض تتطلب إصلاحات اقتصادية تتضمن اولا سد منافذ الفساد ومن خلال ملاحظاتنا كاعضاء برلمان لاحظنا انه […]

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