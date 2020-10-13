2020/10/13 | 11:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر الأسبوع المقبل؛ لإعداد خطة لمواجهة تحديات جائحة كورونا.وقال الناطق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن المؤتمر سيعقد يوم 21 من شهر أكتوبر/ تشرين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط العراقية: مؤتمر الأسبوع المقبل لطرح خطة لمواجهة تحديات كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط العراقية: مؤتمر الأسبوع المقبل لطرح خطة لمواجهة تحديات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).