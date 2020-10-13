النزاهة : السجن لـ مدير المصرف الزراعي الاسبق لاضراره بالمال العام

2020/10/13 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعيِّ الأسبق؛ لإضراره المال العام عمداً بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة (600) مليار دينار.وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ان : المُدان الذي كان يشغل منصب مدير المصرف الزراعيِّ سابقاً، قام عمداً بالإضرار بالمال العام من خلال التجاوزات […]

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