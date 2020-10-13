مقترح من 4 نقاط يوفر 10 الاف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا

2020/10/13 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادبعد ان كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 2.6 مليون عاطل عن العمل مسجل لديها بينهم 10 الاف من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، قدم مختصون بالشأن الاقتصادي مقترحًا لتوظيف حملة الشهادات العليا وعبر 4 نقاط.

وقدم الاقتصادي العراقي رامي جواد مقترحًا يوفر 10 الاف فرصة عمل لأصحاب الشهادات العليا، مبينًا أن “بأمكان الحكومة خلق الوظائف ضمن القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء”.

وجاء نص القرار المقترح بأربع نقاط متمثلًا بـ”يَحظر على منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنتسبي الوزارات كافة من حملة الشهادات العليا التدريس في الجامعات والكليات الاهلية”.

ثانيًا: تلتزم الكليات الاهلية بالتعاقد مع حملة الشهادات العليا (من غير المتقاعدين) لمدة لاتقل عن (5) سنوات وبما لايقل عن (50%) من كوادرها التدريسية.

ثالثًا: تلتزم الجامعات الحكومية بالتعاقد مع حملة الشهادات العليا (من غير المعينين على ملاك التعليم الاهلي) بالتدريس ضمن أقسامها المسائية بنسبة لاتقل عن (50%) من حجم الملاك الوظيفي المخصص لتلك الدراسات وبراتب شهري ثابت لمدة لاتقل عن (٣) سنوات يصرف من ايرادات التعليم المسائي.

رابعًا: تلتزم الكليات الاهلية والجامعات الحكومية بأعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسماء المعينين بالفقرة (٢ و٣) أعلاه.

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