النفط يتراجع 3% بعد عودة الإمدادات الأمريكية والليبية والنرويجية

2020/10/13 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت أسعار النفط منخفضة بـ 3% اليوم الاثنين بعد رفع حالة القوة القاهرة في أكبر حقل نفطي في ليبيا، وانتهاء إضراب أثر على الإنتاج في النرويج، واستئناف منتجين أمريكيين الإنتاج بعد الإعصار دلتا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.23 دولار، أو 2.9 %، لتسجل عند التسوية 41.62 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، أو 2.9% أيضاً، لتغلق عند 39.43 دولاراً.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إلى 355 ألف برميل يومياً بعد رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، أمس الأحد.

وستمثل زيادة الإنتاج الليبي تحديا لمجموعة أوبك+ ومساعيها لكبح الإمدادات لدعم أسعار الخام.

ووجه الاعصار دلتا أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاماً، لكن العمال بدأوا العودة إلى منصات الإنتاج يوم الأحد، واستأنفت توتال تشغيل مصفاة بورت آرثر، في تكساس، وطاقتها 225500 برميل.

وسجلت أسعار عقود النفط لأقرب استحقاق للخامين القياسيين، مكاسب تزيد على 9% في الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية لبرنت منذ يونيو (حزيران).

وتراجع الخامان يوم الجمعة بعد أن أبرمت شركات نفط نرويجية اتفاقاً مع مسؤولين نقابيين لإنهاء إضراب هدد بوقف ما يقرب من 25% من إنتاج النفط والغاز في البلاد.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضاً من قفزة في الإصابات الجديدة بكورونا أثارت شبح المزيد من إجراءات العزل العام، ما قد يثبط الطلب على النفط.

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