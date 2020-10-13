الرشيد يوضح بشأن اعتماد الضمانة العقارية بدلا من الكفيل

2020/10/13 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر مصرف الرشيد، الثلاثاء، اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة، لصعوبة توفر الكفيل.

وقال المصرف في بيان له اليوم (13 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه تقرر قبول الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة في حال عدم توفر الكفيل الضامن.

وأوضح أن هذا القرار جاء لصعوبة توفر الكفيل، ما يتعذر على بعض المستفيدين الحصول على القرض، مبينا أن المصرف وفي وقت سابق أعلن منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين التي تصل إلى (20) مليون دينار.

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