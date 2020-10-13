2020/10/13 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة الشفافية الدولية بحثا وضعت فيه الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة على رأس قائمة الدول التي تمنع الشركات من دفع رشى في الأسواق الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا وبريطانيا على رأس الدول المكافحة للرشوة في العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا وبريطانيا على رأس الدول المكافحة للرشوة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).