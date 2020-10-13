2020/10/13 | 12:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في تشرين الثاني المقبل إلى آسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي المعروضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد سعر خام البصرة للشهر القادم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد سعر خام البصرة للشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).