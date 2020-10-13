روسيا.. أرقام قياسية لليوم الثالث على التوالي باصابات كورونا اليومية

2020/10/13 | 12:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 13868 إصابة بفيروس كورونا في عدد قياسي للإصابات خلال 24 ساعة، وفي ثالث يوم تجاوزت فيه حصيلة الحالات الجديدة 13 ألفا، مع قفزة حادة في معدل الوفيات.

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