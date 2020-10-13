البيشمركة تكشف هدف وفدها من زيارة بغداد - عاجل

2020/10/13 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف نائب رئيس أركان قوات البيشمركة، اللواء قارمان كمال، اليوم الثلاثاء، عن أهداف زيارة وفد وزارة البيشمركة الى بغداد.

وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "زيارة وفد وزارة البيشمركة إلى بغداد، تهدف للاتفاق حول غرف التنسيق المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، والأماكن التي سينتشر بها ضباط من الجانبين".

وأضاف أن "الملف الأخر هو التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في خط الصد والفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أنه، سيتم التباحث بشأن إمكانية القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش في عدد من المناطق المتنازع عليها أو القصبات والقرى التي بات تنظيم داعش الإرهابي، يشكل فيها تهديدا حقيقيا للأوضاع".

ووصل صباح اليوم وفدا من وزارة البيشمركة الى العاصمة بغداد للتباحث مع وزارة الدفاع الاتحادية، حول العديد من الملفات المختلفة.

يتبع..

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