الملاحة الجوية تكشف سبب الزيادة اللافتة بحركة الطائرات خلال أيلول

2020/10/13 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير شركة الملاحة الجوية العراقية، علي محسن، الثلاثاء، (13 تشرين الأول، 2020)، سبب الزيادة اللافتة بحركة الطائرات في العراق خلال شهر أيلول الماضي.

وقال محسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حركة الطيران ومرور الطائرات فوق الاراضي العراقية لم تنقطع رغم انشار وباء كورونا وتوقف الطائرات في اغلب مطارات العالم، بسبب موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة".

واضاف أن "انتهاء الحرب مع داعش كان له التأثير الكبير في زيادة حركة الطائرات في المطارات العراقية"، مبينا أن "سعر الرحلة الجوية التي تمر في سماء العراق تبلغ 450 دولار لكل رحلة".

وبشأن علاقة الحرب في أذربيجان وارمينا بهذه الزيادة، قال محسن "لا علاقة للحرب بهذا الشأن خصوصا وأن موقع العراق بعيد جدا عن الدولتين".

وفي وقت سابق، اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء، عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لأجواء العراق خلال شهر ايلول الماضي.

وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم، في تصريح صحفي، إن "معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6.263) طائرة خلال أيلول، بينما بلغ معدل الطائرات القادمة والمغادرة (1،315) طائرة".

واضاف أن "الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة والالتزام بإجراءات السلامة الجوية، مما يجعل الأجواء العراقية مكتظة بالطائرات".

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