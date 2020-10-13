2020/10/13 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري، الثلاثاء، وصول جثث المرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة الذين قتلوا في معارك إقليم ناغورنو قره باغ، الأراضي السورية، برفقة دفعة من المقاتلين عادوا من أذربيجان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 119 قتيلا.. جثث مرتزقة قتلوا في قره باغ تصل سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 119 قتيلا.. جثث مرتزقة قتلوا في قره باغ تصل سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).