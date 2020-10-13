تفاصيل جديدة ومثيرة عن عائلة عراقية وصلت ألمانيا منتحلة صفة دبلوماسية !

2020/10/13 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تفاصيل جديدة ومثيرة، عن وصول عائلة عراقية الى ألمانيا منتحلة صفة دبلوماسية.

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