نائبة: التعليم الموازي بدعة تجبر عائلة الطالب لبيع سيارتها او منزلها

2020/10/13 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت النائبة عالية نصيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تخفيض أجور التعليم الموازي في الجامعات العراقية كافة، تمهيداً لإلغائه مستقبلاً وتصحيح المخالفة الدستورية لكون التعليم في العراق مجاني.

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