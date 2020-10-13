افتتاح جناح عزل صحي لمرضى فيروس كورونا في دهوك

2020/10/13 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..افتتح محافظ دهوك رسمياً جناح عزل يضم 20 سريراً مصمم للتعامل مع اصابات فيروس كورونا شديدة الخطورة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.تم بناء جناح العزل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويقع بجوار مستشفى دهوك للحروق والجراحة التجميلية.سيخدم هذا الجناح […]

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