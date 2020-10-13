اعتقال عدد من المتهمين والمطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

2020/10/13 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان “مفارز مكافحة إجرام بغداد تواصل رصد الحالات المشتبه بها، والقبض على السراق، والحد من ارتكاب الجرائم،حيث تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال (٢٤) ساعة الماضية“.

واوضحت ان “مكتب مكافحة إجرام المنصور القى القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٨٠ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٤ق.ع، بينما نفذت مفارز المكافحة ١٤ أمرا للقبض بحق متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة، وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام بابالشيخ، والبياع، والكاظمية، والحرية، وابو غريب ،وبغداد الجديدة، والشعب، والكرامة، والاعظمية، والصالحية، والمدائن، والزهور ،والكرادة،والمحمودية، وفق المواد ٤٥٦ و ٤٤٢ و ٤٤٦ و ٤٤٤ و ٤٥٩ ق.ع، فضلا عن ضبط 3 عجلات وإلقاء القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبطفي قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة إجرام حي العامل، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة، الى ذلك تمكنت المفارز منإلقاء القبض على 5 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام القدس، والنهروان، والتاجي، وحسينية المعامل،والحبيبية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع“.

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