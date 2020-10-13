ترجيح بعدم استئناف جلسة البرلمان اليوم وتأجيلها إلى الخميس.. ومصدر يكشف السبب

2020/10/13 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر برلماني من داخل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، بإمكانية عدم استئناف جلسة البرلمان اليوم، فيما كشف السبب الذي يدفع لتأجيل استئناف الجلسة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، ما زالت مستمرة، وهذا ما يدفع البرلمان إلى عدم استئناف جلسته اليوم".

وأضاف، أن "جلسة البرلمان المقرر استئنافها اليوم، ربما يتم استئنافها يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس".

ومن المقرر، أن يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم، بعد إبقائها مفتوحة لحين اكتمال فقرات قانون الانتخابات، التي ما زالت الخلافات قائمة حولها.

وأمس الاثنين، استأنف البرلمان جلسته، التي استضاف فيها وزير العمل عادل الركابي، وترأس الجلسة حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وعقدت الكتل البرلمانية، يوم أمس، اجتماعاً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللجنة القانونية في مجلس النواب، لمناقشة فقرة الدوائر المتعددة.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية اجتمعت مع مفوضية الانتخابات، وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة اخر تطورات الدوائر الانتخابية والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف السياسية".

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