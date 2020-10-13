السوداني يكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع ’’الورقة الإصلاحية’’ ويتحدث عن تضمنها ’’قرارات موجعة’’

2020/10/13 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الاول 2020)، الورقة الاصلاحية التي قدمتها الحكومة بأنها "خارطة طريق" رغم وجود قرارات "موجعة" فيها.





وقال السوداني في حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع يوم أمس تضمن عرض ورقة الاصلاح التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، حيث عرضها على مستوى الرئاسات والكتل السياسية في البرلمان".





واضاف، أن "الورقة حظيت بنقاش أولي وهذه الخطوة مقبولة لأننا نتكلم على إصلاح شامل مما يتطلب وجود حاضنة سياسية برلمانية مؤيده لهذا الاصلاح"، مؤكداً أن "البرلمان سيتعامل مع هذه الورقة واستحقاقاتها".





وتابع السوداني، أن "المشكلة هي في تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات التي قدمت في ورقة الاصلاح، لهذا لا يمكن التلكؤ في أي فقرة إصلاحية".





واكد، أن "الاصلاحات تبدأ اولاً من تقليل الانفاق حتى نتمكن من تسير عجلة الدولة"، فيما دعا "الجميع للتضامن مع اي جهود وطني وان يتفهم هذا الوضع، وهذه الاصلاحات هي خارطة طريق برغم من جود قرارات موجعة فيها".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عقد، أمس الاثنين، اجتماعاً مع الكتل السياسية، ورئيس البرلمان، لتقديم الورقة الإصلاحية التي أعدتها المالية، قبل عرضها على البرلمان.

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