عملية تحرير مختطف تقود الاستخبارات لوكر إحدى العصابات في بغداد

2020/10/13 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توصلها الى احدى عصابات الخطف في بغداد.وذكر بيان صادر من الخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من تحرير أحد المختطفين وإلقاء القبض على خاطفيه في منطقة الطالبية ببغداد".وأوضح البيان "حيث تمت عملية التحرير وإلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومداهمة المنزل المتواجد فيه المخطوف والقبض على خاطفيه، وهم متهمين اثنين".وتابع "كما تم ضبط داخل المنزل على (٢٧) دراجة نارية مسروقة، و(٢٥)هيكل دراجة نارية، و(٥) شاشات تلفزيونية، و(٥) هواتف ذكية، و (٤) مسدسات، وبندقية وغدارة ورمانتين يدويتين، وكمية من الحبوب و مادة الكرستال المخدرة وبايب زجاجي يستخدم لتعاطي المخدرات".

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