نائبة تدعو إلى تخفيض أجور التعليم الموازي تمهيداً لإلغائه مستقبلاً

2020/10/13 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعت النائبة عالية نصيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تخفيض أجور التعليم الموازي في الجامعات العراقية كافة، تمهيداً لإلغائه مستقبلاً وتصحيح المخالفة الدستورية لكون التعليم في العراق مجاني .وقالت نصيف اليوم :” نأمل أن تقوم وزارة التعليم العالي بتخفيض أجور التعليم الموازي تمهيداً لإلغائه، علماً بأن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية زيادة […]

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