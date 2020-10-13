اكتمال صفوف الشرطة بالتحاق الثلاثي المحترف

2020/10/13 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اكتملت صفوف فريق كرة القدم بنادي الشرطة الرياضي، بعد انضمام ثلاثي المحترفين لصفوف كتيبة القيثارة الخضراء.وقال مشرف الفريق هاشم رضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الفريق يخوض تدريباته بصفوف مكتملة بانضمام النيجيري اساغونا وامجد عطوان والكولمبي دانيال، حيث انخرطوا في التدريبات”.واوضح ان “ثنائي الفريق المصاب محمد قاسم وعلي يوسف، سيعودان الى الفريق قريباً بعد انتهاء فترة العلاج في مركز اسبيتار بقطر”.يذكر ان الشرطة شارك بدوري ابطال اسيا في قطر وغادر من دور المجموعات.



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