2020/10/13 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/13 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).