بدء اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والاردن

2020/10/13 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 37 مليون مصاب بكورونا حول العالم

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 37 مليونا و363 ألفا و585 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و 75 ألف حالة.

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