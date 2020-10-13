2020/10/13 | 12:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب النائب طه أمين ان النقاشات مستمرة بين الكتل الكوردستانية وباقي الكتل بشأن نظام الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقال النائب طه أمين في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 13/10/2020، ان النقاشات بين الكتل السياسية مستمرة بشأن الدوائر الانتخابية، مشيرا الى انه لا جديد فيما يتعلق بحوارات الكتل والنقاشات مستمرة بينها، لكن حتى الآن لا جديد او اتفاق بينها بشأن الموضوع.

وفيما يتعلق بموقف الكتل الكوردستانية شدد النائب طه أمين على ان موقف الكتل الكوردستانية يعتمد على مواقف هذه الكتل، مشيرا الى ان الكتل الكوردستانية لديها رؤى بشأن نظام الدوائر الانتخابية تختلف عن بعضها البعض، فالاتحاد الوطني لديه رؤية والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه رؤية، وبقية الكتل الكوردستانية تمتلك رؤاها.

وشدد على ان كل كتلة تناقش رؤيتها مع الآخرين، وتكون مواقفها حسب مصالحها وتحالفاتها.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طه أمين: لكل كتلة كوردستانية موقفها حيال الدوائر الانتخابية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طه أمين: لكل كتلة كوردستانية موقفها حيال الدوائر الانتخابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).