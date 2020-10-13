وسائل اعلام كويتية: تعليق العمل بمشروع ميناء مبارك الكبير

2020/10/13 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام لمؤسسة الموانئ

الكويتية يوسف العبدالله الصباح،

الثلاثاء، ان الكويت علقت مشروع ميناء

مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الذي تبلغ

تكلفته 6.5 مليارات دولار لحين إجراء

مزيد من دراسات الجدوى، م

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