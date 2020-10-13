وفاة القاضي عبود التميمي تعيد أزمة المحكمة الاتحادية إلى الواجهة

2020/10/13 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

في خبر نشرته وسائل الإعلام المحلية

أنّ المحكمة الاتحادية العليا فقدت

يوم أمس الاول، أحد أعضائها المدعو

(عبود صالح مهدي التميمي) , وهذا الخبر

أعاد إلى الواجهة أزمة المحكم

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