وفاة القاضي عبود التميمي تعيد أزمة المحكمة الاتحادية إلى الواجهة

2020/10/13 | 12:48 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة القاضي عبود التميمي تعيد أزمة المحكمة الاتحادية إلى الواجهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في خبر نشرته وسائل الإعلام المحلية
أنّ المحكمة الاتحادية العليا فقدت
يوم أمس الاول، أحد أعضائها المدعو
(عبود صالح مهدي التميمي) , وهذا الخبر
أعاد إلى الواجهة أزمة المحكم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة القاضي عبود التميمي تعيد أزمة المحكمة الاتحادية إلى الواجهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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