وكالة الاستخبارات :تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفية في بغداد

2020/10/13 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات

المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في

وزارة الداخلية من تحرير أحد المختطفين

وإلقاء القبض على خاطفية في منطقة

الطالبية ببغداد

ونقل بيان للوكالة حصلت نون الخبرية

عليه اليوم

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