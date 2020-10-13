شواه المفاهيم ومطحنة الاكتئاب الجمعي - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/13 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بأن شواه المفاهيم والرؤى الجمعية فيما يتعلق بمدلول الحرية، والتمدن، والسعادة ...



إلخ أسهم في تعزيز الشواش المعرفي لدى البشر على المستوى الكوني، وأسس لتلك الحالة التي سميتها في غير مرة «الاكتئاب الجمعي»؟ مصعب قاسم عزاوي: إن الاتفاق على دلالة وحمولة كل مفهوم في سياق صوغ الأفكار، وصناعة المعرفة البشرية هو الرك ......





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