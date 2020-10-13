مترو بغداد ومطار الموصل .. لقاء بين وزير التخطيط والقائم بالأعمال الفرنسي

2020/10/13 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء، مع القائم بالأعمال الفرنسي جون نوبل بونيو والوفد المرافق له، التعاون بين البلدين والمشاريع المشتركة. وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الأول 2020)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تطويرها، والاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى باريس خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف، "كما ناقش الجانبان، آليات تنفيذ مترو بغداد، وإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، من خلال مشاركة الشركات الفرنسين في تنفيذ المشروعين، ومشاريع أخرى، من بينها إنشاء مستشفى عام في قضاء سنجار، والاستثمار في حقول عكاز، فضلا عن إنشاء وتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات".

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