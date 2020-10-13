الكمارك تضبط مواد مخالفة للتعليمات معدة للتهريب في البصرة ودهوك 

2020/10/13 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن احباط محاولة تهريب حاوية حجم (٤٠) قدم محملة بمادة المعسل صنع مصري مخالفة للضوابط و التعليمات في مركز كمرك بوابة البصرة.وأشار بيان عن الهيئة الى أن المادة المذكورة ممنوعة الأستيراد، منوها الى احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ .كما أعلنت […]

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