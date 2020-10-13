2020/10/13 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يعقدون الاجتماع التنسيقي في القاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/13 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يعقدون الاجتماع التنسيقي في القاهرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يعقدون الاجتماع التنسيقي في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).