2020/10/13 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، اجتماع آلية التنسيق بين الدول الثلاث في قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء بهدف بحث نتائج قمة القادة التي عقدت في عمان 25 آب الماضي، وبحث مشاريع العمل المشتركة المستهدفة، وترجمة رؤىالقادة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيبحث الاجتماع أيضا “المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيقوالتشاور بين الأردن ومصر والعراق“.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).