2020/10/13 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / – أعلنت مديرية تربية محافظة نينوى عن البدء بحملة ترميم الأبنية المدرسية المتضررة واستحداث أخرى جديدة في عموم محافظة نينوى.
وقال مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان” الحملة “تتضمن تعمير وبناء 350 مدرسة خلال هذا العام الجاري وبدعم ومشاركة من وزارة التربية وحكومة نينوى المحلية ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى : حملة لاعادة بناء وترميم الابنية المدرسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان” الحملة “تتضمن تعمير وبناء 350 مدرسة خلال هذا العام الجاري وبدعم ومشاركة من وزارة التربية وحكومة نينوى المحلية ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى : حملة لاعادة بناء وترميم الابنية المدرسية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى : حملة لاعادة بناء وترميم الابنية المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).