نينوى : حملة لاعادة بناء وترميم الابنية المدرسية

2020/10/13 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت مديرية تربية محافظة نينوى عن البدء بحملة ترميم الأبنية المدرسية المتضررة واستحداث أخرى جديدة في عموم محافظة نينوى.وقال مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان” الحملة “تتضمن تعمير وبناء 350 مدرسة خلال هذا العام الجاري وبدعم ومشاركة من وزارة التربية وحكومة نينوى المحلية ومن […]

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