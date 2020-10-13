ديالى : قوة امنية تلقي القبض على متهم يمارس الابتزاز الالكتروني

2020/10/13 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – القت قوة امنية من قسم مكافحة الاجرام في شرطة ديالى القبض على متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان قوة امنية القت القبض على متهم أقدم على أبتزاز أحد اقاربه عبر […]

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