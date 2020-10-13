إجرام بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين في العاصمة

2020/10/13 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، عن عن القاء القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مكتب مكافحة إجرام المنصور قبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٨٠ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٤ ق.ع".واضاف البيان "بينما نفذت مفارز المكافحة ١٤ أمرا للقبض بحق متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة، وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ، والبياع، والكاظمية، والحرية، وابو غريب ،وبغداد الجديدة، والشعب، والكرامة، والاعظمية، والصالحية، والمدائن، والزهور ،والكرادة، والمحمودية، وفق المواد ٤٥٦ و ٤٤٢ و ٤٤٦ و ٤٤٤ و ٤٥٩ ق.ع، فضلا عن ضبط 3 عجلات وإلقاء القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة إجرام حي العامل، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".

واشار البيان الى ان "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام القدس، والنهروان، والتاجي، وحسينية المعامل، والحبيبية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع ".





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