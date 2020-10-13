ارتفاع أرباح زين العراق بنسبة 13٪  خلال النصف الاول

2020/10/13 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفعت أرباح شركة زين العراق، خلال النصف الأول من العام الحالي، اكثر من 13٪، بسبب تقليل المصروفات الجارية.

ووفقا لحسابات شركة زين العراق والمدرجة بالبورصة تحت اسم شركة "الخاتم"، سجلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، مبلغ 523.1 مليار دينار.

وحققت الشركة، أرباح خلال النصف الأول، مبلغ 36.6 مليار دينار وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فأنها حققت أرباح قدرها 31.8 مليار دينار.





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