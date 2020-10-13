درجال يكشف نسب انجاز ملعب صلاح الدين

2020/10/13 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان نسب انجاز ملعب صلاح الدين بلغت 42%.

وقال درجال عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك“، “نتابع شخصيا تفاصيل العمل وتطوراته ومستجداته في مشروع ملعب صلاح الدين 30 الف متفرج“.

واوضح ان “نسب الانجاز وصلت الى 42٪؜، حيث شهدت الاعمال في مشروع ملعب، وتيرة متصاعدة من خلال تنفيذ تفاصيل متعددة من قبلشركة بنكادا الايطالية لحساب وزارة الشباب والرياضة“.

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